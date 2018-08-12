الظاهرة رونالدو يطمئن أنصاره بشأن حالته الصحية

طمأن النجم البرازيلي السابق رونالدو “الظاهرة” عشاقه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤكدًا أنه سيغادر المستشفى غدًا الإثنين بعد معاناته من أزمة صحية مفاجأة أثناء عطلته في جزيرة “إيبيزا” الإسبانية.

وكتب النجم البرازيلي واللاعب السابق لبرشلونة وريال مدريد: “أصدقائي، عانيت من نزلة برد حادة، وهو ما أدى إلى دخولي المستشفى منذ يوم الجمعة، لكن كل شيء بخير، غدًا سأحصل على الترخيص لمغادرة المستشفى، شكرًا لحبكم ورسائلكم”.

وذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية أن رونالدو نازاريو دخل المستشفى للعلاج من التهاب رئوي.

وأوضحت صحيفة “دياريو دي إبيزا” أن رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب مرتين وهداف كأس العالم 2002 موجود حاليًا في وحدة العناية المركزة في مستشفى “بوليكلينيكا نويسترا سينيورا” الخاص بالجزيرة الإسبانية بعدما تم نقله إلى مسشتفى عام في الجزيرة مساء الجمعة.

وكان رونالدو الذي يقضي عطلته في الجزيرة الإسبانية قد تعرض لالتهاب رئوي حاد أدى إلى دخوله مستشفى عام في الجزيرة قبل أن ينقل لمصحة خاصة.

وتمنى عدد من النجوم السابقين الشفاء للنجم البرازيلي السابق، وتلقى عددًا كبيرًا من رسائل الدعم من عشاقه على مواقع التواصل الاجتماعي.