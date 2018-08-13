منع هدف مؤكد وصنع آخر.. واين روني يتألق ويقود فريقه للفوز في الدوري الأمريكي (فيديو)

قدم النجم الإنجليزي واين روني مجهودًا رائعًا رفقة فريقه دي سي يونايتد أمام أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين، وتمكن من منع هجمة مرتدة ومرمى فريقه خال ليصنع هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وكانت النتيجة تشير للتعادل 2-2 وفريق أورلاندو سيتي يلعب بـ10 لاعبين، وأثناء ركنية لفريق دي سي يونايتد توجه الحارس لمنطقة جزاء الخصم وترك مرماه خاليًا لتتحول لهجمة مرتدة لفريق أورلاندو سيتي.

وتمكن روني الذي كان الوحيد من لاعبي فريقه في منتصف الملعب من التقدم تجاه لاعب الفريق المنافس ومنع الهجمة بانزلاق قوي، وانطلق بالكرة ليصنع هدف الفوز لفريقه الذي سجله الأرجنتيني لوسيانو أكوستا في الدقيقة 96 والأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هاتريك في اللقاء، لكن النجم الإنجليزي واين روني كان صاحب اللقطة الأبرز بتصديه للهجمة المرتدة وتحويلها لهدف الفوز.