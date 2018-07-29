واين روني يساهم في فوز فريقه ويتعرض لإصابة دامية بالدوري الأمريكي (فيديو)

أصيب النجم الإنجليزي واين روني، لاعب دي سي يونايتد، بقوة في وجهه، خلال إحدى مباريات فريقه في بطولة الدوري الأمريكي، مساء أمس السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” فإن روني ساهم في فوز فريقه على نظيره كولورادو، بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث أحرز الهدف الأول لفريقه.

Wayne Rooney literally shedding blood for the D.C United cause… pic.twitter.com/OGal3EoV2h — Pat McCarry (@patmccarry) July 29, 2018

وأوضحت أن هذا هو الفوز الأول لروني في الدوري الأمريكي، في رابع مشاركاته مع دي سي يونايتد، وذلك بعد انتقاله له من صفوف إيفرتون.

وتعرض روني لإصابة، بعد تدخل عنيف، أدى إلى تدفق الدماء من وجه الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا.

Wayne Rooney got his first goal for DC United against former teammate Tim Howard last night. (via @MLS) pic.twitter.com/6d7K71unnx — Photos of Football (@photosofootball) July 29, 2018

وأشارت إلى أن روني تلقى العلاج خارج أرضية الميدان، حيث احتاج الجرح لـ5 غرز.