واين روني يساهم في فوز فريقه ويتعرض لإصابة دامية بالدوري الأمريكي (فيديو)

أصيب النجم الإنجليزي واين روني، لاعب دي سي يونايتد، بقوة في وجهه، خلال إحدى مباريات فريقه في بطولة الدوري الأمريكي، مساء أمس السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” فإن روني ساهم في فوز فريقه على نظيره كولورادو، بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث أحرز الهدف الأول لفريقه.

وأوضحت أن هذا هو الفوز الأول لروني في الدوري الأمريكي، في رابع مشاركاته مع دي سي يونايتد، وذلك بعد انتقاله له من صفوف إيفرتون.

وتعرض روني لإصابة، بعد تدخل عنيف، أدى إلى تدفق الدماء من وجه الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا.

Wayne Rooney got his first goal for DC United against former teammate Tim Howard last night. (via @MLS) pic.twitter.com/6d7K71unnx

— Photos of Football (@photosofootball) July 29, 2018