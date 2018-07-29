واين روني يساهم في فوز فريقه ويتعرض لإصابة دامية بالدوري الأمريكي (فيديو)

واين روني يساهم في فوز فريقه ويتعرض لإصابة دامية بالدوري الأمريكي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أصيب النجم الإنجليزي واين روني، لاعب دي سي يونايتد، بقوة في وجهه، خلال إحدى مباريات فريقه في بطولة الدوري الأمريكي، مساء أمس السبت.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” فإن روني ساهم في فوز فريقه على نظيره كولورادو، بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث أحرز الهدف الأول لفريقه.

وأوضحت أن هذا هو الفوز الأول لروني في الدوري الأمريكي، في رابع مشاركاته مع دي سي يونايتد، وذلك بعد انتقاله له من صفوف إيفرتون.

وتعرض روني لإصابة، بعد تدخل عنيف، أدى إلى تدفق الدماء من وجه الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا.

وأشارت إلى أن روني تلقى العلاج خارج أرضية الميدان، حيث احتاج الجرح لـ5 غرز.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة