أهداف مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت.. هاتريك لروبرت ليفاندوفسكي وكومان يضيف الرابع (فيديو)

سجل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدفين لفريقه بايرن ميونخ في المباراة التي تجمعه مع منافسه آينتراخت فرانكفورت في مباراة السوبر الألماني.

ووصلت كرة عرضية عالية من جوشوا كيميج ليضعها ليفاندوفسكي في الشباك بضربة رأس في الدقيقة 21، ويسجل الهدف الأول.

وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 26 بعدما استغل ركلة ركنية لعبها آريين روبن، ليضعها في الشباك دون صعوبة.

وأكمل ليفاندوفسكي ثلاثيته (هاتريك) هدف ثالث في الدقيقة 54 بعدما تلاعب بأحد مدافعي آينتراخت فرانكفورت ثم سدد في المرمى.

وأصاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الرابع لبايرن ميونخ في الدقيقة 63.

ويلعب الفريق البافاري بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري الألماني، في حين يلعب آينتراخت فرانكفورت المباراة بصفته بطلًا للكأس.

وتُوج آينتراخت فرانكفورت بطلًا لكأس ألمانيا الموسم 2017/2018 بعد فوزه 3/1 على بايرن ميونخ في النهائي.

ويلعب المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ ضد فريقه السابق الذي درَّبه الموسم الماضي.