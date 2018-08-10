الاتحاد الصيني يحكم في قضية العنصرية ضد ديمبا با

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الجمعة، إيقاف اللاعب تشانغ لي، 6 مباريات متتالية، بسبب توجيهه عبارات عنصرية للمهاجم السنغالي ديمبا با، لاعب نادي شنغهاي شنهوا.

وأوضح الاتحاد الصيني للعبة أن اللاعب الصيني اللاعب تشانغ لي، خلق حالة من الفوضى في الملعب بسبب الإهانات التي وجهها لديمبا با، وما يرتب عليها من تأثير اجتماعي سيئ”.

وتابع: “اللاعب سيُعاقب بالإيقاف الفوري لـ6 مباريات بالإضافة لدفع غرامة قدرها 42 ألف يوان (6 آلاف و128 دولارًا).

ويعود تاريخ الواقعة إلى الرابع من أغسطس الجاري في مباراة تشانغتشون ياتاي تشانغ لي وشنغهاي شينهوا الذي يلعب له ديمبا.