الاتحاد الصيني يحقق في تعرض ديمبا با لإساءة عنصرية

قال الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه بدأ تحقيقًا بشأن مزاعم تعرض اللاعب السنغالي ديمبا با مهاجم شنغهاي شينهوا لعبارات عنصرية من لاعب نادي وتشانغتشون ياتاي، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الصيني.

وقال ديمبا با إنه تعرض لإساءة عنصرية من اللاعب تشانغ لي بعد التحام بينهما في مباراة انتهت بالتعادل بين شنغهاي شينهوا وتشانغتشون ياتاي، السبت الماضي.

وقال الاتحاد الصيني في بيان: “قرر الاتحاد وبناءً على تقرير المراقب فتح تحقيق بعد المباراة وستعقد جلسة استماع بشأن ما اُرتكب من مخالفات خلال المباراة”.

وأضاف: “إذا ثبتت صحة الادعاءات سيتم التعامل مع اللاعبين المتورطين بكل صرامة، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تشانغتشون أنكر تلك المزاعم.

وعقب الواقعة، أعاد ديمبا با نشر تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” تدعو إلى اتخاذ “إجراءات تأديبية جدية” على خلفية ما جرى.

وأوضح الاتحاد الصيني أن كرة القدم في الصين كانت دائمًا قائمة على مبدأ “اللعب النظيف والروح الرياضية”.

وأردف: “نرفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري”.

“نعمل على تحفيز الجميع على التكاتف معًا؛ من أجل الحفاظ على النظام الجيد للعبة ونشر الطاقة الإيجابية لكرة القدم”.

ودخل نادي بشكتاش التركي على الخط وكتب على حسابه في “تويتر”: لست وحدك يا ديمبا با”.

يشار إلى أن ديمبا با، البالغ من العمر 33 عامًا، انتقل إلى شنغهاي شنهوا العام 2017 قادمًا من بشكتاش التركي.