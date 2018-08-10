محترف كرة سلة يسجل هدفًا من طائرة متحركة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نجم كرة السلة بول بولارد وهو يستعرض مهاراته المذهلة.

وأحرز نجم فريق السلة الاستعراضي هارلم غلوبتروترز هدفًا مذهلًا في السلة من طائرة تحلق بسرعة 70 ميلًا في الساعة.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، نجح “بولارد” في إدخال الكرة في السلة المثبتة على مدرج مطار وودباين في نيو جيرسي، بينما كان في طائرة من طراز “سوبر كب”.

وفي مقطع الفيديو يمكن رؤية اللاعب المحترف وهو ينحني من الطائرة، التي لم تكن مزودة بأبواب، ليصبح أول أفراد الفريق المبدع في تسجيل هدف من طائرة.

وسبق لنجم كرة السلة أن نفذ تسديدات من هليكوبتر، بينما كان يتأرجح من حبل على ارتفاع 30 مترًا فوق الملاهي.

وعلى الرغم من قيامه بالعديد من هذه المجازفات الخطيرة، إلا أن أكثر المواقف التي تعرض لها بولارد خطورة كان انهيار لوح زجاجي خلفي للسلة في العام 2013، والذي تحطم على رأسه عندما سجل هدفًا.