مدرب بايرن ميونخ يكشف مصير ليفاندوفسكي مع الفريق

كشف الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، عن آخر التطورات بشأن مستقبل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق، وهل سيرحل اللاعب البولندي عن النادي البافاري في الميركاتو الحالي، أم لا؟

وقال كوفاتش لمجلة “شبورت بيلد” الألمانية، اليوم الأربعاء: “روبرت يدرك ما أفكر فيه، إنه من ضمن أفضل ثلاثة مهاجمين في العالم حاليًا بكل تأكيد”.

وأضاف: “لن نسمح له بالرحيل بطبيعة الحال، هذا ما قلته، وروبرت رحب بذلك”.

وذكرت تقارير إخبارية أن ليفاندوفسكي (29 عامًا) يسعى للرحيل عن بايرن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم استمرار سريان عقده مع الفريق حتى عام 2021.

في الوقت نفسه، استبعد كوفاتش رحيل الجناح الكرواتي أنتي ريبيتش عن فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل الانضمام لبايرن.

وأشار كوفاتش، الذي قاد فرانكفورت للتتويج بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي: “أنتي يمتلك شخصية قوية ورائعة، ونجح في تطوير نفسه ببراعة في العامين الماضيين مع فرانكفورت، وخلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم الأخيرة”.

واستدرك: “لكن إذا نظرت إلى فريقنا فسوف ترى أن هناك الكثير من اللاعبين الأكْفاء في نفس مركزه”.

وأتم: “التعاقد مع ريبيتش لا معنى له بالنسبة لنا، هكذا هو الوضع الآن، وكذلك غدًا”.