الألماني ماريو غوميز يعتزل اللعب الدولي

أعلن المهاجم الألماني ماريو غوميز، اليوم الأحد، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده.

وقال غوميز، البالغ 33 عامًا، مهاجم شتوتغارت أنه سيكون متاحًا للمشاركة في يورو 2020 إذا رغب المدرب يواكيم لوف في ضمه.

وانضم غوميز إلى مسعود أوزيل، لاعب وسط آرسنال، في اعتزال اللعب الدولي عقب خروج منتخب الماكينات من دور المجموعات لمونديال روسيا.

وكتب غوميز عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “الآن حان الوقت لإفساح المجال، وإعطاء الفرصة للعديد من الشباب الموهوبين لتحقيق حلمهم”.

وأضاف: “فقط إذا، ولأسباب بعيدة الاحتمال، رأى المدرب أنه في حاجة لي بعد عامين خلال كأس الأمم الأوروبية وشعرت حينها بأنني مستعد لتقديم يد العون، سأكون متاحًا”.

وأكمل بقوله: “لقد نلت الفرصة للعب أكثر من كأس عالم، وعدم التتويج في 2014 مع الفريق آلمني كثيرًا، لكنني كنت سعيدًا بقدرتي على المشاركة في البطولة الأخيرة”.

واختتم قائلًا: “لا أملك حاليًا سوى أن أتمنى التوفيق للفريق ولزملائي فيما هو قادم من تحديات، وأن أطلب من الجماهير دعمهم فيما هو آت”.

غوميز لم يشارك في كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا بسبب الإصابة، لكنه عاد وشارك في بطولة 2018 التي انتهت بخيبة أمل كبيرة ووداع مبكر من دور المجموعات.