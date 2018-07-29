لوف مدرب منتخب ألمانيا سيدلي بأقواله تجاه تصريحات أوزيل بعد “تحليلها”

يعتزم يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، الإدلاء بتصريحات حول واقعة اعتزال مسعود أوزيل، بمجرد انتهائه من تحليل الواقعة.

وقال هارون أرسلان، مدير أعمال مدرب المنتخب الألماني إن: ” لوف سيفعل ذلك حينما ينتهي من تحليلاته، ويبت في النتائج المترتبة، أعرف أنه يعمل على ذلك بجد”.

وأضاف أرسلان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أنه لا يستطيع فهم الاتهامات بالعنصرية في بيان أوزيل، وهي الاتهامات التي وجهها اللاعب إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم برئاسة راينهارد غريندل.

كان أوزيل قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا، مؤكدًا أنه تعرض لتمييز وعنصرية من قبل الاتحاد الألماني ورئيسه غريندل.