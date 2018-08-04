كل ما تريد معرفته عن مباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو

تتجه الأنظار، اليوم السبت، لافتتاح مثير للموسم الكروي في فرنسا بمواجهة كأس السوبر الذي يجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وموناكو في ملعب “شينزن” بالعاصمة الصينية بكين.

ويخوض باريس المباراة بوصفه بطل الثلاثية في الموسم الماضي، الدوري وكأس فرنسا بجانب كأس الرابطة، بينما يلعب موناكو وصيف الكأس في مباراة السوبر.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” كل التفاصيل عن مباراة السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو.. فإلى السطور القادمة:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الـ 12 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الـ 3 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والـ 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويقام السوبر الفرنسي هذه المرة في الصين، بعد أن أقيم العام الماضي في مدينة طنجة بالمغرب، وأقيم أيضًا قبل ذلك في النمسا والصين وكندا.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 بتعليق المغربي جواد بدة.

ماذا يقول التاريخ؟

انطلقت بطولة السوبر الفرنسي العام 1995 على مدار 21 نسخة بعد إلغاء نسخة 1996 لأسباب تسويقية، ويعد فريق باريس سان جيرمان الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 9 مرات بفارق مرتين عن ليون بينما فاز موناكو 3 مرات بهذه البطولة.

وكان باريس أول فائز بالبطولة كما أنه الفريق المتوَّج بها في آخر 5 نسخ، بينما كان آخر فوز لموناكو العام 2000 أي قبل 18 عامًا كاملة.

ويتفوق العملاق الباريسي بشكل واضح على موناكو، ففي آخر 7 مواجهات فاز الأول في 6 مرات ولم يعرف الأخير الفوز منذ يوم 28 أغسطس 2016.

غياب القوة الضاربة

يغيب عن مباراة السوبر الفرنسي العديد من نجوم الشباك في ظل انشغال بعض لاعبي باريس وموناكو بالتواجد مع منتخب فرنسا المتوج مؤخرًا ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ويغيب عن باريس سان جيرمان المثلث الهجومي المرعب بقيادة البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والأوروغواياني إدينسون كافاني.

ويعاني أيضًا موناكو غياب حارسه دانييل سوباسيتش الذي تألق بالمونديال مع منتخب كرواتيا وجبريل سيديبيه ورادميل فالكاو وألكسندر جولوفين.

توخيل ضد جارديم

يخوض المدرب الألماني توماس توخيل أول مباراة له مع فريق باريس سان جيرمان الذي تولى قيادته بعد نهاية تجربة المدير الفني الإسباني يوناي إيمري.

ويبدو الصراع مشوقًا بين الثنائي توخيل والمدرب الآخر ليوناردو جارديم المستمر في تجربته مع موناكو على مدار المواسم الأربعة الماضية.

ويعتمد باريس على اللاعب المفاجأة تيموتي ويا نجل الأسطورة جورج ويا نجم ليبيريا وميلان الإيطالي الأسبق، والذي لفت الأنظار في فترة الإعداد بجانب قدرات جوليان دراكسلر وخبرة أنخيل دي ماريا في الجانب الهجومي.

ويعول توخيل على طريقة الثلاثة مدافعين بوجود تياغو سيلفا ولاسانا ديارا وماركينيوس مع دور ماركو فيراتي في منح فريقه الاستحواذ ولاعب الارتكاز جيوفاني لو سيلسو وأدريان رابيو ولاوفين كورازوا.

ويعتمد موناكو على المهاجم ستيفن يوفيتيتش مع وجود روني لوبيز وبيلي وكيتا بالدي مع تألق لاعب الوسط البلجيكي يوري تيلمانس.

وأكد أحمد أبومسلم ظهير أيسر ستراسبورغ الفرنسي الأسبق، لشبكة “إرم نيوز” أن باريس يمتلك قاعدة كبيرة من الناشئين ستساعده في غياب نجوم الصف الأول.

وأضاف: “المباراة ستكون اختبارًا صعبًا للمدرب الجديد توخيل، خاصة أن الفريق يفوز على موناكو باستمرار ويحصد كأس السوبر بلا معاناة في آخر 5 نسخ”.