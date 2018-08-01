باريس سان جيرمان يرفض عرض فالنسيا لضم البرتغالي غونزالو غويديس

رفض باريس سان جيرمان العرض الأخير من فالنسيا للتخلي عن نجمه الشاب البرتغالي غونزالو غويديس، والذي لعب الموسم الماضي في الفريق الإسباني معارًا، وكان يأمل في البقاء بعد تألقه اللافت في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وأدى التألق الكبير للنجم البرتغالي البالغ من العمر 21 سنة في الليغا الموسم الماضي لدخوله اللائحة النهائية للمنتخب البرتغالي الذي شارك في نهائيات كأس العالم روسيا ولعب أساسيًا.

وبعد مفاوضات طويلة بين الفريق الفرنسي ونظيره الإسباني ورغم العلاقة الجيدة بين القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان والسنغافوري بيتر ليم مالك فالنسيا لكن العرض المالي البالغ 40 مليون يورو لم يكن مقنعًا.

ويطلب باريس سان جيرمان مبلغًا لا يقل عن 60 مليون يورو للتخلي عن النجم الشاب الذي اشتراه من بنفيكا في فترة الانتقالات الشتوية لسنة 2017 مقابل 30 مليون يورو.

ويفضل الفريق الباريسي بيع اللاعب لحاجته للأموال للتعاقد مع المدافع الألماني جيروم بواتينغ، وينتظر عروضًا من فرق إنجليزية مهتمة باللاعب وأبرزها الوافد الجديد وولفرهامبتون.