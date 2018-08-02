ليون الفرنسي يُسقط بنفيكا في الكأس الدولية للأبطال

تغلب ليون الفرنسي على منافسه بنفيكا البرتغالي، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وسجل أهداف ليون كل من مارسيلو أنتونيو وبيرتراند تراوري وليو ديوبوا، في الدقائق 40 والأخيرة من الشوط الأول و83 على الترتيب، في المقابل أحرز هدفي بنفيكا، لويس ميغيل ألفونسو في الدقيقة 59، ومارسيلو أنتونيو، لاعب ليون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 64.

يشار إلى أن بنفيكا يلتقي منافسه فنربخشة التركي، الثلاثاء المقبل، في الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا، في حين يلعب ليون مع إنتر ميلان، السبت المقبل، في مباراته الثانية ببطولة الكأس الدولية للأبطال.

ويحصد الفائز بالمباراة في بطولة الكأس الدولية للأبطال على 3 نقاط والخاسر على 0 نقطة، وإذا انتهت المباراة بالتعادل والتجأ الفريقان لضربات الترجيح فإن الفائز يحصل على نقطتين والمنهزم على نقطة واحدة.