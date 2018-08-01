ركلات الترجيح تُهدي آرسنال الفوز على تشيلسي بكأس الأبطال الدولية (فيديو)

فاز نادي آرسنال على تشيلسي بركلات الترجيح (6/5)، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.
منح المدافع الألماني أنطونيو روديغر التقدم للبلوز مبكرًا بعد مرور 5 دقائق من رأسية قوية.
هدف ⚽ المدافع رودريغير يسجل أول أهداف المباراة لأزرق العاصمة!#أرسنال 0 – 1 #تشيلسي#ICC2018 #AFCCHE pic.twitter.com/5dmo8GZldP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ أغسطس ٢٠١٨
ونجح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في تسجيل هدف التعادل لآرسنال خلال الدقيقة 93 من زمن اللقاء.
هدف ⚽ لاكازيت @LacazetteAlex يسجل التعادل في آخر رمق من المباراة!#أرسنال 1 – 1 #تشيلسي#ICC2018 #AFCCHE pic.twitter.com/ViIwxLPfp8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ أغسطس ٢٠١٨
وحسمت ركلات الترجيح المباراة وفاز آرسنال (6/5).
ركلات ترجيح مباراة :
تشيلسي × ارسنال
تعليق احم البلوشي FULL HD pic.twitter.com/kIqJQ9Mm0u
— فـهـد F24 (@iif24hd) ١ أغسطس ٢٠١٨