ركلات الترجيح تُهدي آرسنال الفوز على تشيلسي بكأس الأبطال الدولية (فيديو)

فاز نادي آرسنال على تشيلسي بركلات الترجيح (6/5)، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

منح المدافع الألماني أنطونيو روديغر التقدم للبلوز مبكرًا بعد مرور 5 دقائق من رأسية قوية.

ونجح المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت في تسجيل هدف التعادل لآرسنال خلال الدقيقة 93 من زمن اللقاء.

وحسمت ركلات الترجيح المباراة وفاز آرسنال (6/5).