مدرب بايرن ميونخ يحذر ليفاندوفسكي من تكرار طلب رحيله

حذر نيكو كوفاتش المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي من تكرار طلبه بالرحيل عن النادي البافاري. ورغم أن الهداف البولندي حريص على الرحيل عن النادي البافاري الصيف الحالي، إلا أن المدير الفني الكرواتي (46 عامًا) يصر على عدم رحيله.

وقال كوفاتش لشبكة “سكاي سبورتس نيوز” في ميامي خلال جولة بايرن الاستعدادية للموسم الجديد : “لن يترك النادي ويمكنني القول بثقة إننا لا نريد بيعه”.

وأضاف المدير الفني الجديد للنادي البافاري “صحيح أن روبرت يرغب في الرحيل إلى مكان آخر ولكن ما يريده يختلف عن رغبتنا. نحن الذين نقرر وروبرت يملك عقدًا معنا، رغم أنني لا أعلم متى ينتهي. لكنه سوف يفي بشروط العقد لأطول فترة ممكنة”.

ورغم تكهنات باقترابه من الرحيل إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد إلا أن قائد بولندا يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى 2021.

وقال كوفاتش “لا يوجد جديد في موضوع ليفاندوفسكي. هو لن يغادر هذا النادي؛ لأن لدينا مهاجمًا سوبر، ولأننا بالتأكيد لا نريد بيعه. إنه لاعب عظيم، حقق الكثير، سجل أهدافًا كثيرة سابقُا، وأيضًا سيسجل أهدافًا كثيرة في الموسم الجديد”.

“صحيح أن ليفاندوفسكي يلعب على فكرة الرحيل لمكان آخر، ولكن هناك شيئًا يريده وشيئًا نريده نحن … نحن #بايرن ، لدينا مهاجم سوبر وبالتأكيد لن نستمع لشخص آخر من الخارج يخبرنا أن عليكم فعل هذا اﻷمر. روبيرت لديه عقد معنا، وبالتأكيد سيبقى هنا أطول فترة ممكنة”.

وحول المزيد من التعاقدات هذا الصيف قال كوفاتش “نادي بايرن لديهم خبرة وعلى مر العقود تعاقدوا مع لاعبين مميزين جدًا. أنا سعيد لهذه اللحظة، ولكن لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث خلال اﻷسابيع القليلة المقبلة”.