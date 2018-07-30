إبراهيموفيتش يسجل “هاتريك” ويقود فريقه لاكتساح أورلاندو سيتي بالدوري الأمريكي (فيديو)

أحرز النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، “هاتريك” لصالح فريقه لوس أنجلوس جالاكسي، ليقوده لتحقيق الفوز على أورلاندو سيتي، بنتيجة 4 – 3، في المباراة التى جمعتهما، فجر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدورى الأمريكي.

ونجح زلاتان، صاحب الـ 36 عامًا، من تسجيل أول هاتريك فى مسيرته بمسابقة الدوري الأمريكي وذلك في شباك أورلاندو سيتي، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 15 في 17 مباراة خاضها في البطولة.

جاءت أهداف لوس أنجلوس جالاكسى عن طريق إبراهيموفيتش “هاتريك” وجيوفاني دوس سانتوس “هدف” في الدقائق 39 و47 و67 و71 على التوالي، بينما سجل أهداف أورلاندو سيتي، كريستيان هيجيتا ومايكل سياتى “خطأ فى مرماه” ودوم دوير فى الدقائق 18 و44 و54 من عمر المباراة.

ورفع لوس أنجلوس جالاكسي رصيده من النقاط إلى 35 فى المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الغربية، بينما توقف رصيد أورلاندو سيتى عند 22 نقطة بالمركز العاشر فى جدول ترتيب المجموعة الشرقية بعدما تذوق مرارة الهزيمة للمباراة الثالثة على التوالي.