إبراهيموفيتش: كنت سأصبح رئيسًا لأمريكا لو انضممت للوس أنجليس قبل 10 أعوام

واصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، إثارة الجدل بتصريح جديد، بعد فترة رائعة له مع لوس أنجليس غالاكسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسجل إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 36 عامًا، 7 أهداف في آخر 5 مباريات للفريق ليرفع رصيده إلى 12 هدفًا في 15 مباراة.

وواصل إبراهيموفيتش تصريحات المثيرة والمضحكة، ونقلت عنه وسائل إعلام أمريكية: “أفكر فقط في القيام بعملي، وليس تغيير ثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “من حسن حظهم أنني لم أحضر هنا قبل 10 أعوام، وإلا لأصبحت رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية”.

وانضم إبراهيموفيتش إلى لوس أنجليس غالاكسي في مارس الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويملك إبراهيموفيتش مسيرة رائعة، إذ لعب لأندية أياكس أمستردام الهولندي، وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والآن مع لوس أنجليس غالاكسي.

وسجل إبراهيموفيتش 415 هدفًا وصنع 161 في 698 مباراة مع جميع الأندية.