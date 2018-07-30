نيمار يعترف: نعم أبالغ في السقوط ولكني سأصبح رجلًا جديدًا (فيديو)

على غير عادته، خرج نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، بتصريحات ورسالة ناضجة للجماهير، معترفًا بأنه يبالغ -أحيانًا- في السقوط خلال المباريات.

وتعرَّض نيمار، لانتقادات كبيرة خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، حيث واصل السقوط بشكل كبير جدًا في المباريات، ولقبته الجماهير بـ “الغطاس”.

وقال نيمار، خلال إعلان ترويجي لأحد الرعاة الذين وقع معهم اللاعب في السنوات الماضية: “ربما تعتقدون أنني أبالغ في ردود فعلي بعض الأحيان، حسنًا أنا أفعل ذلك، لكن الحقيقة أنني أعاني في الملعب كثيرًا، ذلك أمر لا تعرفون عنه شيئًا، كذلك هي الأوضاع خارج الملعب”.

وعن عدم الحديث عقب الهزيمة أمام بلجيكا في المونديال، أجاب: “عندما أغادر دون أن أقوم بمقابلات صحفية، فهذا ليس فقط لأنني لا أريد سوى الفوز، فأنا -أيضًا- لم أتعلم بعد أن أخيب ظن الجماهير”.

وأوضح: “عندما أبدو غير مهذب، ليس لأنني فتى مدلل، ولكن لأنني لم أتعلم كيف أحبط الجماهير”.

Eu caí. Mas só quem cai, pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo.#umnovohomemtododia Assista o vídeo na íntegra: https://t.co/GKvLfqOIbB pic.twitter.com/3EFBx68zL8 — Neymar Jr (@neymarjr) July 30, 2018

وتابع: “لا يزال لدي طفل صغير بداخلي، بعض الأحيان يذهل العالم وأحيانًا أخرى يغضبه، ومعركتي تتلخص في الإبقاء على ذلك الطفل على قيد الحياة، لكن داخلي أنا شخصيًا وليس داخل الملعب”.

وأردف: “ربما تعتقدون أنني أسقط كثيرًا، الحقيقة أنني لا أسقط، أنا أتعثر وذلك أمر مؤلم أكثر من أن يضربني أحدهم في كاحلي الذي خضعت لجراحة فيه”.

وشدد: “استغرقت وقتاً طويلاً في قبول انتقاداتكم.. لقد أطلت النظر إلى نفسي في المرآة وسأصبح رجلاً جديداً، لقد سقطت، ولكن فقط من يقع، يمكنه أن يساعد نفسه على النهوض، أنا هنا الآن، وقلبي مفتوح”.

وأتم: “يمكنك الاستمرار في إلقاء الحجارة أو التخلي عن ذلك ومساعدتي على الوقوف.. عندما أنهض، تقف كل البرازيل معي”.

يذكر أن البرازيل كانت ودعت كأس العالم من دور الـ 8 بعد الخسارة أمام بلجيكا بهدفين مقابل هدف بمشاركة نيمار في الـ 90 دقيقة.