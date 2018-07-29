للمرة الخامسة.. كلاوديو بيتزارو يعود إلى فيردر بريمن

أعلن المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو، عودته إلى ناديه القديم فيردر بريمن للمرة الخامسة، لينهي معه مسيرته الكروية.

وقال بيتزارو الذي سيكمل 40 عامًا في أكتوبر المقبل: “أنا سعيد لحصولي على فرصة للانضمام إلى فيردر بريمن مجددًا، وإنهاء مسيرتي مع النادي الذي بدأت معه مشواري في أوروبا”.

وأضاف “أتشوق من أجل تقاسم خبرتي، ولكن لا أريد أن أخفي أني أعود إلى تسجيل الأهداف أيضًا، أنا مقتنع أننا سنخوض موسمًا قويًا معًا”.

في حين قال فلوريان كوهيلدت مدرب فيردر بريمن: “سيكون له تأثيره داخل غرف الملابس، بفضل طاقته الإيجابية وقناعاته وتعطشه للفوز”.

وأضاف “إذا كان في كامل لياقته البدنية، أنا متأكد أنه سيساعدنا في اللحظات المهمة هذا الموسم، كلاوديو هو أسطورة وسيحصل على لحظاته هذا الموسم”.

وانضم بيتزارو إلى فيردر بريمن لأول مرة العام 1999، قبل أن يشد الرحال إلى بايرن ميونخ العام 2001 وحتى العام 2007، ثم تشيلسي الذي أعاره لبريمن موسم 2008/2009.

وبيتزارو هو أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني برصيد 192 هدفًا سجلها في 446 مباراة.

ومع فيردر بريمن تُوج بيتزارو بقلب وحيد، وهو كأس ألمانيا العام 2009، لكنه فاز بلقب الدوري الألماني 6 مرات مع بايرن ميونخ و5 ألقاب في كأس ألمانيا ولقب في دوري أبطال أوروبا، وغيرها من الألقاب.