بايرن ميونخ يضم ألفونسو ديفيز في صفقة قياسية للدوري الأمريكي للمحترفين (صور)

نجح نادي بايرن ميونيخ الألماني في ضم الجناح الشاب ألفونسو ديفيز من فريق فانكوفر وايتكابس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم في صفقة قياسية لضم لاعب من أحد فرق دوري الأضواء بأمريكا الشمالية.

وذكر وايتكابس أن قيمة صفقة الانتقال والامتيازات الأخرى لضم اللاعب الكندي البالغ من العمر 17 عامًا قد تتجاوز مبلغ 22 مليون دولار إجمالًا، وهي أعلى قيمة يحصل عليها أي نادٍ في الدوري الأمريكي للمحترفين لبيع لاعب.

وسجل ديفيز، المولود في غانا، ثلاثة أهداف في 20 مباراة مع وايتكابس هذا الموسم.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لموقع النادي على الإنترنت “ألفونسو ديفيز موهبة كبيرة للغاية، رغم أنه لا يزال يبلغ من العمر 17 عامًا، فإنه يمثل مستقبلًا واعدًا. يملك الفونسو بالفعل قدرات كبيرة، ولهذا فإن الكثير من الأندية الكبيرة تتطلع لضمه، أنا سعيد لأنه اختار بايرن..”

ووقع ديفيز، الذي سيكمل عامه الـ18 في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على عقد مع بايرن حتى يونيو/ حزيران 2023 وسينضم رسميًا للفريق في يناير/ كانون الثاني المقبل عقب نهاية موسم الدوري الأمريكي.