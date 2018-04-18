رئيس بايرن ميونخ: فريقي “الوحيد” القادر على هزيمة ريال مدريد

قبل أسبوع واحد على مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في أليانز آرينا، يرى كارل-هاينتس رومنيغه الرئيس التنفيذي للنادي البافاري أن فريقه الوحيد القادر على هزيمة النادي الملكي.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني مؤخرًا، وصعد إلى نهائي كأس ألمانيا، يوم الثلاثاء، بالفوز على باير ليفركوزن 6-3 في قبل النهائي؛ أي أنه بات قريبًا من تحقيق الثلاثية التي حققها آخر مرة في 2013 مع يوب هاينكس أيضًا، لذلك فتجاوز ريال مدريد هدف مهم للنادي البافاري.

وعاد المدرب البالغ عمره 72 عامًا والذي اعتزل بعد الفوز بالثلاثية في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد طلب من صديقيه اولي هونيس ورومنيغه مسؤولي بايرن، بعد رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي وحاجة الفريق الملحة إلى الاستقرار.

ويحتاج بايرن لتجاوز أربع مباريات فقط، بينها ثلاث في دوري الأبطال وواحدة في نهائي الكأس، ليحقق الثلاثية للمرة الأولى منذ 2013.

وسيلتقي بايرن ميونخ مع الفائز من شالكه واينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا، ما يعني أن ريال مدريد العقبة الوحيدة في طريقه للثلاثية، رغم أنه سيلتقي مع الفائز من ليفربول وروما في النهائي.

لذلك جاء حديث رومنيغه بثقة عن آمال فريقه في الفوز بالثلاثية عن طريق تجاوز ريال مدريد حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة.

وقال الدولي الألماني السابق لصحيفة “بيلد”: “نحتاج للحفاظ على التركيز حتى يوم الأربعاء المقبل عندما نستضيف ريال مدريد. إذا كان هناك فريق واحد قادرًا على هزيمة ريال مدريد في العالم حاليًا، فهو بايرن ميونخ”.

وقال مهاجم بايرن ميونخ وإنتر ميلان السابق الذي سيستقبل زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو في أليانز أرينا، يوم الأربعاء المقبل: “فريق واحد بيننا سيصعد إلى النهائي في كييف. يوم الثلاثاء التالي سيشهد مباراة الإياب في العاصمة الإسبانية التي ستقرر أيًا من العملاقين يصعد للنهائي”.

تشكيلة بايرن ميونخ مكتملة باستثناء لاعب واحد هو التشيلي أرتورو فيدال، الذي سيغيب لنهاية الموسم بعد إجراء عملية جراحية في ركبته.