تيتي يجدد عقده مع منتخب البرازيل حتى كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أنه جدَّد عقد المدرب تيتي لمدة أربع سنوات ونصف السنة؛ ليقود الفريق في كأس العالم 2022 في قطر.

وبعد الخروج المخيب من نسخة العام الحالي في روسيا بعد الهزيمة أمام بلجيكا في دور الثمانية، كان الاتحاد البرازيلي عازمًا على الحفاظ على المدرب.

وقال روجريو كابوكلو المدير التنفيذي للاتحاد البرازيلي في بيان “الاتحاد البرازيلي يستثمر في مشروع طويل الأمد بتأكيد بقاء المدرب لمدة ست سنوات ونصف السنة في قيادة الفريق، نؤمن أن التخطيط والتنفيذ الجيد سيقودان البرازيل إلى تحقيق النتائج التي نتوقعها”.

وتولى تيتي المسؤولية في يونيو/ حزيران 2016 بينما كانت البرازيل خارج المراكز المؤهلة لكأس العالم في روسيا بعد بداية سيئة مع المدرب السابق دونجا.

وقلب مدرب كورنثيانز السابق الأوضاع سريعًا وقاد الفريق إلى سلسلة انتصارات قياسية في تسع مباريات متتالية ليصبح المنتخب أول المتأهلين إلى روسيا.

ورغم أنها وصلت مرشحة للقب قدمت أداءً متواضعًا في دور المجموعات بالتعادل في أول مباراة ثم الفوز في المباراتين التاليتين بأداء غير مقنع.

ثم فازت 2-صفر على المكسيك في دور الستة عشر قبل أن تخسر 2-1 أمام بلجيكا في واحدة من أفضل مباريات البطولة.

وتفادى تيتي المصير المعتاد لمدربي البرازيل الذين يفشلون في بلوغ نهائي كأس العالم، وكانت أغلب الجماهير عازمة على استمراره في منصبه.

وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أن العديد من مساعديه ومن بينهم ايدو لاعب ارسنال السابق سيستمرون في مناصبهم.

وقال تيتي “وفقًا لنظرتي، فإن الاتحاد البرازيلي منحنا الظروف لبناء أجواء من الاتحاد والاحترافية وسيستمر هذا الأمر. سيكون تحديًا كبيرًا، ونحن سعداء بخوضه بالتركيز على المباريات والبطولات المقبلة”.