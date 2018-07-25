فرنسا تغير في شعار “الديك” عقب الفوز بكأس العالم (صور)

كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم النقاب عن شعاره الجديد بعد فوز المنتخب الأول بلقبه الثاني في كأس العالم والتتويج في روسيا.

وحقق المنتخب الفرنسي اللقب الكبير للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1998 عندما تغلب بأربعة أهداف مقابل هدفين على كرواتيا في نهائي البطولة التي استضافتها روسيا.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية إن الاتحاد وضع نجمة ذهبية على شعار الديك الشهير عقب الفوز بكأس العالم 1998 والتي يأتي تحته الحرف الأول من كلمة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالفرنسية وهي عبارة عن ثلاثة حروف (FFF).

وبعد الفوز باللقب الأخير بات لدى فرنسا نجمة جديدة، حيث تم الكشف يوم الأربعاء عن شكل الشعار الجديد والذي حمل نجمتين ذهبيتين.

وقال بيان للاتحاد: “بالطبع، أراد الاتحاد أن يطور شعاره بإضافة نجمة جديدة بعد اللقب الأخير. هذا الشعار سيتم استخدامه على قمصان منتخبات الرجال والسيدات وفقًا لعدد مرات الفوز بكأس العالم”.

وأضاف البيان أن الشعار الأصلي كما هو من بدون نجوم وفقًا لعدد البطولات العالمية التي يحققها كل فريقه في فئته العمرية.

وأوضح البيان: “هذا الشعار يمثل جميع الفرق في فرنسا، بغض النظر عن عدد النجوم، وأيضًا جميع المسابقات وهواة كرة القدم”.