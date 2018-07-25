رسميًا.. هدف بنجامين بافارد في شباك الأرجنتين “الأفضل” في كأس العالم روسيا 2018 (شاهد)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اختيار هدف بنجامين بافارد مدافع منتخب فرنسا في شباك الأرجنتين، ضمن مباريات دور الـ16 في كأس العالم روسيا 2018، “الأفضل” في البطولة.

وقال الاتحاد الدولي عبر حسابه على تويتر: إن بافاراد هو صاحب أفضل هدف.

وقدّم بافارد مستويات ممتازة خلال كأس العالم ما جعله مرشحًا للانتقال من شتوتجارت إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

وحققت فرنسا الفوز على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن تحقق اللقب لاحقًا.