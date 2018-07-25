“يويفا” يهدد مارسيليا الفرنسي بالاستبعاد من البطولات القارية لعامين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، توجيهه الاتهام إلى نادي مارسيليا الفرنسي باستبعاده من البطولات الأوروبية، في حالة تكرار أحداث الشغب الجماهيري.

ووفقًا لبيان نشره موقع الاتحاد القاري للعبة: “قرر يويفا منح مارسيليا مهلة مدتها عامان في حالة تكرار أعمال الشغب، على غرار ما قامت به تلك الجماهير خلال مباريات الموسم الماضي للدوري الأوروبي”.

ووجه الاتحاد الأوروبي اتهامًا إلى جماهير مارسيليا بأنهم المسؤولون عن أحداث الشغب وإشعال الشماريخ خلال نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، الذي جمع بين فريقي أولمبيك ليون الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني، وتوّج على إثرها الأخير باللقب.

كما تم تغريم النادي الفرنسي 100 ألف يورو، وسيخوض مباراته القادمة في معقله فيلودروم تحت كاميرات المراقبة، وسيتم إغلاق المكان المخصص لرابطة جماهيره في مدرجات الملعب.