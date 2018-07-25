نيمار يفقد أعصابه ويطرح منافسه أرضًا في مباراة خماسية (فيديو)

لا يشارك نيمار في كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، لكن نيمار رفض الخسارة أمام لاعب شاب في مباراة للكرة الخماسية وأسقطه أرضًا بعدما استخلص الكرة من النجم البرازيلي.

ويقضي نجم باريس سان جيرمان وأغلى لاعب في العالم حاليًا إجازته في البرازيل، وخاض مباراة للكرة الخماسية ضمن دورة تحمل اسمه تشارك فيها فرق من جميع أنحاء العالم.

وحاول نيمار البالغ عمره 26 عامًا المرور من لاعب شاب عبر مراوغته بحيلة ذكية، لكن المنافس أبقى عينيه على الكرة وكان صبورًا في التعامل مع نجم البرازيل واستخلص منه الكرة، لكن نيمار أسقطه أرضًا قبل أن يتوغل نحو المرمى ويسجل هدفًا.

وانتشر مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وظهر خلاله سلوك نيمار الذي لا يتسم بالروح الرياضية.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر البعض أن مشاركة نيمار في مثل هذه الدورة دليل على قوته وثقته في نفسه، بعد تعرضه لانتقادات شديدة خلال مشاركته مع البرازيل في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وارتبط نيمار بشكل كبير بالانتقال إلى ريال مدريد ليكون خليفة كريستيانو رونالدو، لكنه أكد عدم رحيله عن باريس سان جيرمان.

وغاب مهاجم برشلونة السابق عن قائمة أفضل عشرة لاعبين في 2018 التي أعلنها الاتحاد الدولي (الفيفا)، وذلك لأول مرة منذ سنوات.