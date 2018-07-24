هل استحق نيمار الخروج من سباق جائزة أفضل لاعب في العالم؟

خرج البرازيلي نيمار داسيلفا، صانع ألعاب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من سباق جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الثلاثاء، قائمة تضم 10 لاعبين للتتويج بلقب الأفضل “The Best.

وكان خروج نيمار وغيابه عن القائمة النهائية للمرشحين أبرز العناوين، خاصة أن القائمة شهدت ترشيح الأسماء التقليدية، وعلى رأسهم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أسباب خروج نيمار من السباق.

غياب طويل

عانى نيمار من إصابة قوية أبعدته عن الملاعب، وتسببت بغياب طويل للنجم البرازيلي بعد أن تعرّض لها في مباراة ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير الماضي.

ولم يستطع نيمار العودة إلى الملاعب قبل بطولة كأس العالم، نتيجة الإصابة التي تعرّض لها، وأدت إلى تأثر فرصه في الاستمرار في سباق الكرة الذهبية.

ضياع دوري الأبطال

كان طموح نيمار الأبرز مع باريس سان جيرمان الفرنسي التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن نيمار لم يستطع تحقيق لقب دوري الأبطال.

وودّع باريس البطولة في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، ما جعل نيمار يخرج بسهولة من سباق الكرة الذهبية.

ضربة كأس العالم

جاءت بطولة كأس العالم لتقضي على آمال نيمار في التتويج بلقب الأفضل في العالم، أو التواجد في القائمة النهائية.

وودّع نيمار بطولة كأس العالم مع البرازيل من دور الثمانية على يد بلجيكا، وهو الأمر الذي أفقد النجم البرازيلي فرصة التواجد في القائمة النهائية.

وأكد سمير كمونة، مدافع كايزر سلاوترن الألماني الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن المنتخب البرازيلي بخروجه المبكر من بطولة كأس العالم، أفقد نيمار فرص المنافسة.

وأضاف:”نيمار لم يقدم المستوى المأمول على مدار الموسم، وخسر فرصه في المنافسة على اللقب في ظل إصابته الطويلة، بجانب أنه لم يستطع الفوز بلقب كأس العالم مع البرازيل”.

تمثيل نيمار

وجاء أداء نيمار مع المنتخب البرازيلي ببطولة كأس العالم مثار انتقادات حادة.

وجاءت أغلب الانتقادات بسبب سخرية الجماهير من السقوط المتكرر والتمثيل، وهو ما جعله يخسر سباق تواجده في قائمة الأفضل.