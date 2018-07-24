إنييستا يرتدي حذاء مثيرًا للجدل في أولى مبارياته بالدوري الياباني

أثار أندريس إنييستا، قائد برشلونة السابق، الجدل في مشاركته الأولى بالدوري الياباني مع فريقه فيسل كوبي؛ وذلك عندما ارتدى حذاء يحمل علم إسبانيا.

وقوبل انضمام إنييستا إلى فيسل كوبي بإثارة متوقعة في اليابان، وشاهد مشجعو النادي لاعب برشلونة السابق لأول مرة عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام شونان بيلمير.

لكن إنييستا، في مباراته الأولى منذ مشوار إسبانيا المخيب للآمال في كأس العالم، فشل في ترك بصمة ليخسر كوبي بثلاثية نظيفة دفعت كوبي إلى المركز السادس، بعد أول جولة بالدور الثاني للمسابقة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن هذا الحذاء تسبب في الكثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي؛ لأن إنييستا لم يرتد مثل هذا الحذاء من قبل لبرشلونة، لكنه فعل ذلك في كأس العالم الأخيرة مع إسبانيا.

وودعت إسبانيا كأس العالم في روسيا من الدور الثاني؛ عقب الخسارة أمام أصحاب الأرض بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.