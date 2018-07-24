كيف أفسد نادي برشلونة انتقال البرازيلي مالكوم إلى روما؟

قالت سكاي سبورتس إيطاليا، إن نادي برشلونة أفسد صفقة انتقال البرازيلي مالكوم من بوردو إلى روما، رغم إعلان الناديين إتمام الصفقة بشكل رسمي عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن بوردو رفض انتقال اللاعب إلى روما، رغم الاتفاق على كل شيء، بمجرد علمه باهتمام برشلونة بمالكوم.

وفشل برشلونة في ضم البرازيلي ويليان من تشيلسي؛ ما جعله يحوّل وجهته نحو مالكوم.

ورفض تشيلسي التخلي عن ويليان مقابل 75 مليون يورو، فيما تتكلف صفقة مالكوم 40 مليون يورو.

ولم يعلن برشلونة أو بوردو حتى الآن مصير اللاعب.