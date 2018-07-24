ردود فعل حزينة بعد اعتزال مسعود أوزيل اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا

أعرب عشاق كرة القدم في ألمانيا عن حزنهم الشديد لاعتزال نجم منتخبهم مسعود أوزيل اللعب دوليًا، إثر تعرضه لحملة عنصرية بسبب أصوله التركية.

وأجمع عدد من جماهير الكرة الألمانية، في أحاديث مع الأناضول، على أنّ أوزيل قدّم خدمات كبيرة لألمانيا خلال مسيرته الكروية مع الماكينات.

وقالت صابينا بايير إن الانتقادات التي طالت أوزيل بسبب أصوله التركية، لا معنى لها، لافتة إلى أنها أُصيبت بخيبة أمل كبيرة عندما علمت باعتزال أوزيل اللعب دوليًا.

وأضافت بايير أن أوزيل يعد من أمهر اللاعبين الذين لعبوا في المنتخب الوطني الأول، وأنه ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الكروية للبلاد.

من جانبه، أعرب أندريه موللر (طالب في جامعة كولن) عن حزنه لاعتزال أوزيل اللعب دوليًا، معتبرًا الانتقادات التي طالته بأنها “ليست محقة”.

وأعرب موللر عن ثقته بأنّ أعضاء المنتخب الألماني كافة يقفون إلى جانب أوزيل.

بدوره، وصف بولمو فاندا، أحد متابعي كرة القدم في ألمانيا، أوزيل بـ”النجم العالمي”، معتبرًا أن الأخير محبوب في أنحاء العالم كافة .

وتابع قائلًا: “اشتريت لابني قميص مسعود أوزيل. أوزيل كان وما زال من أفضل اللاعبين، وهو لا يقل شأنا عن الفرنسي زين الدين زيدان والأرجنتيني مارادونا”.

مورا رادينسون، وهو مواطن ألماني من أصول مغربية، رأى بدوره أنه من الطبيعي أن يترك أوزيل قميص المنتخب الألماني بعد تعرضه لكل هذه الضغوط والهجمات العنصرية، واصفًا قرار اللاعب الألماني بأنه “كان صائبًا”.

والأحد الماضي، أعلن أوزيل لاعب “آرسنال” الإنجليزي، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم. فضلًا عن معاملته بـ”شكل عنصري” حسب البيان الذي نشره.