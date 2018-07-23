الاتحاد الألماني لكرة القدم يرد على اتهامات أوزيل له بالعنصرية

رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين اتهامه بالعنصرية بعدما قال لاعب الوسط مسعود أوزيل أمس الأحد إنه لن يلعب مجددًا للمنتخب الوطني لأنه واجه “عنصرية وعدم احترام” بسبب أصوله التركية.

وقال الاتحاد الألماني في بيان إننا “نرفض بكل تأكيد ربط الاتحاد الألماني بالعنصرية، الاتحاد الألماني ضالع بقوة في أعمال الاندماج والتكامل في ألمانيا على مدار السنوات”.

وقال أوزيل، الذي يلعب في آرسنال الإنجليزي، إن راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ألقى باللوم عليه في أداء منتخب ألمانيا السيىء في كأس العالم هذا العام، مضيفًا أنه يعتبره مواطنًا ألمانيًا وقت الفوز ومهاجرًا عند الخسارة.