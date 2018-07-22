إنييستا وتوريس يشاركان للمرة الأولى في الدوري الياباني (فيديو)

إنييستا وتوريس يشاركان للمرة الأولى في الدوري الياباني (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

شارك أندريس إنييستا وفرناندو توريس للمرة الأولى في الدوري الياباني لكرة القدم، الأحد.. لكن الاثنين كانا في الجانب الخاسر.

وانتقل الثنائي الإسباني أخيرًا إلى اليابان بعد مسيرة باهرة في أوروبا.

وقوبل انضمام إنييستا إلى فيسل كوبي بإثارة متوقعة في اليابان وشاهد مشجعو النادي لاعب برشلونة السابق للمرة الأولى عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام شونان بيلمير.

لكن إنييستا، في مباراته الأولى منذ مشوار إسبانيا المخيب للآمال في كأس العالم، فشل في ترك بصمة ليخسر كوبي 3-صفر.

وتركت الهزيمة كوبي في المركز السادس بعد أول جولة بالدور الثاني للمسابقة.

كما بدأ الإسباني الآخر توريس، الذي ترك أتلتيكو مدريد الشهر الماضي، بين البدلاء مع ناديه الجديد ساجان توسو.

وشارك مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق في بداية الشوط الثاني لكنه فشل في هزّ الشباك ليخسر فريقه الجديد 1-صفر أمام فيجالتا سينداي بعدما سجل تاكوما نيشيمورا هدف الفوز قرب النهاية.

ويحتل ساجان توسو المركز قبل الأخير بين 18 فريقا وسيضع أمله على تألق توريس مع سعيه لتجنب الهبوط.

ويتصدر سانفريتشي هيروشيما الترتيب حاليًا بفارق سبع نقاط عن طوكيو صاحب المركز الثاني.

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