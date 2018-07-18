إنييستا يصل اليابان وسط استقبال جماهيري حافل للانضمام لفريقه الجديد (فيديو وصور)

لاقى لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا، اليوم الأربعاء، استقبالًا حارًا من جماهير فريقه الجديد، فيسيل كوبي الياباني، إذ سيبدأ موسمًا جديدًا، بعد أن أنهى مشاركته في كأس العالم روسيا 2018 مع “لاروخا”.

ووصل إنييستا، الذي كان قد تم الإعلان عن انضمامه للفريق في مايو/آيار الماضي، وقدم في مدينة كوبي، يوم الـ26 من نفس الشهر، لمطار كانساي بمدينة أوساكا، اليوم الأربعاء.

Andrés Iniesta is gearriveerd in Japan pic.twitter.com/lMKnJqYotj — BarçaSource (@BarcaSource) July 18, 2018

وكان في انتظار إنييستا، بصالة الوصول، العشرات من مشجعي فيسيل كوبي، الذين حصلوا على توقيعات من لاعب برشلونة السابق.

ولدى وصوله إلى أوساكا، قال إنييستا: “كنت أتشوق للقدوم إلى اليابان، أريد اللعب في أقرب وقت”، وفقًا لما نقله نادي فيسيل كوبي.

وحتى الآن لا توجد معلومات حول التاريخ، الذي سيبدأ فيه إنييستا (34 عامًا) اللعب بين صفوف النادي، لكن من المقرر أن يبدأ أول مرانٍ له مع فريقه الجديد في الـ25 من يوليو/تموز الجاري.