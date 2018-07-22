تقارير.. نغولو كانتي يقترب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحافية عن قطع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطو كبيرة في إتمام المفاوضات مع نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، للانضمام إلى صفوف الفريق الباريسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن الاتفاق تم مع اللاعب، ويتبقى التحرك لإقناع تشيلسي بالتخلي عن نجمه الذي فاز بكأس العالم 2018 برفقة بلاده فرنسا.

وولد كانتي، البالغ (27 عامًا)، في باريس، حيث تقيم عائلته حاليًا، وقد يكون القطعة الإضافية التي يحتاجها حامل لقب الدوري الفرنسي للمنافسة على دوري أبطال أوروبا، البطولة التي فشل الفريق في تحقيقها منذ الثورة المالية التي حلت عليه قبل عدة سنوات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة قد تتعطل بسبب قواعد اللعب النظيف التي يعاني منها الفريق الباريسي، إذ إن الصفقة ستكلف باريس 110 ملايين يورو، وبذلك سيحتاج النادي الفرنسي لبيع عدد من اللاعبين بمبلغ 100 مليون يورو من أجل ضم كانتي.

ويلعب كانتي مع تشيلسي منذ عام 2016 بعد أن انتقل من فريق ليستر سيتي بمبلغ 36 مليون يورو، ولعب مع البلوز 89 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم، وساهم في التتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.