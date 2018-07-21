بايرن ميونخ يهزم باريس سان جيرمان بثلاثية في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

تمكن فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم السبت من الفوز بثلاثة أهداف لهدف على باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

وأقيمت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “وورثرسي ستاديوم” بالنمسا.

أنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه الأمريكي تيموتي وياه في الدقيقة 30.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتمكن البايرن من إدراك التعادل في الدقيقة 60 عبر الإسباني خافيير مارتينيز.

أهداف مباراة || باريس سان جيرمان 1-3 بايرن ميونخ || أهداف مباراة || باريس سان جيرمان 1-3 بايرن ميونخ || الكأس الدولية للأبطال الودية ||في غياب نجوم الفريقين والحضور الأول لـ بوفون مع النادي الباريسي .. بايرن ميونخ يفوز على الـPSG بثلاثية Posted by Soccer videos on Saturday, July 21, 2018

وبعدها بثماني دقائق أضاف البافاري هدفه الثاني عبر البرتغالي ريناتو سانشيز.

واختتم البايرن مهرجان الأهداف في الدقيقة 78 عبر جوشوا زيركزي.

وفشلت جميع محاولات سان جيرمان في تقليص النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز بايرن ميونخ باللقاء.