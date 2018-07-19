مقتل بطل في التزلج الإيقاعي طعنًا بسكين

قُتل دينيس تين، الفائز بميدالية برونزية أولمبية في التزلج الإيقاعي، طعنًا بسكين، اليوم الخميس، في مسقط رأسه في كازاخستان.

وقالت الشرطة في ألما آتا إن تين (25 عامًا) طُعن بسكين، خلال مشاجرة مع رجلين أمسكهما وهما يحاولان سرقة مرايا سيارته، وفتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة القتل.

وأعرب الاتحاد الدولي للتزلج الإيقاعي عن “بالغ الحزن” لرحيل تين الذي فاز بالبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 2014 في سوتشي.

واحتل تين المركز الحادي عشر في دورة ألعاب فانكوفر في 2010، لكن بعدها بـ 4 سنوات فقط أصبح أول متزلج إيقاعي من كازاخستان يفوز بميدالية أولمبية وذلك في سوتشي.

وتعرض تين بعدها لإصابة لكنه شارك في منافسات أولمبياد بيونغتشانغ هذا العام، وحظي بتشجيع الجمهور المحلي بسبب أصوله الكورية.