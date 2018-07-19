“فيفا” يعاقب مصر بسبب مباراة الكويت الودية.. ونادي الزمالك يتحرك بعد التهديد بخصم نقاط

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) غرامة مالية على الاتحاد المصري للعبة بسبب عدم احترامه فترة الراحة الخاصة باللاعبين قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وأرسل الفيفا خطابًا إلى الاتحاد المصري اليوم الخميس، قال فيه إنه وقَّع غرامة قدرها 50 ألف فرانك سويسري على اتحاد الكرة المصري، بسبب إخلاله للوائح الخاصة بمنح فترة راحة إجبارية للاعبي المونديال.

وأشار الاتحاد الدولي خلال خطابه إلى أن فترة الراحة التي يعطيها للاعبين تأتي لتوفير الحماية الكافية لهم قبل المشاركة في المعترك العالمي.

وخاض المنتخب المصري مباراة ودية أمام مضيفه منتخب الكويت في 25 مايو الماضي في بداية فترة إعداده للمشاركة في المونديال، وهو ما يمثل انتهاكًا لقرار فيفا بعدم مشاركة لاعبي كأس العالم في أي لقاء ودي، أو رسمي، خلال الفترة ما بين يومي 21 و27 مايو.

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل المنتخبين بهدف لكل فريق.

وودّع المنتخب المصري كأس العالم بروسيا من دور المجموعات بعد خسارة جميع مبارياته أمام أوروغواي (1-0)، وروسيا (3-1)، والسعودية (2-1).

ومن جانب آخر اعترف نادي الزمالك بالغرامة التي أوقعها عليه الفيفا، والمقدرة بـ25 ألف فرنك سويسري نتيجة عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبيه السابقين، مع التأكيد على سدادها، وكذلك التحرك في قضايا اللاعبين السابقين خلال الفترة الجارية لتجنّب عقوبة خصم الـ6 نقاط من رصيده في الموسم الجديد.

من جانبه أوضح هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤول عن ذلك الملف، لمرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، أنه في الوقت الحالي سيتم التحرك للتواصل مع الثلاثي: كريم الحسن، وأجوجو، وموندومو، لجدولة كافة المستحقات المتبقية لهم لدى النادي.

وأعلن الفيفا أن نادي الزمالك بات مهددًا بخصم 6 نقاط من رصيده في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري العام، ومنعه من قيد اللاعبين لمدة “فترتين”، حال عدم قيامه بسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين خلال 60 يومًا من تاريخ القرار.