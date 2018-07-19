بايرن ميونخ يخطف بافارد لاعب منتخب فرنسا من توتنهام

أشارت تقارير صحفية ألمانية، إلى أن بايرن ميونخ، بات قريبًا من التعاقد مع بنيامين بافارد نجم فرنسا بطلة كأس العالم من شتوتغارت.

ولم يكن مدافع فرنسا الشاب معروفًا قبل المونديال، لكن لاعب شتوتغارت أثبت أنه لا يقدّر بثمن بالنسبة لمنتخب بلاده بفضل أدائه الذي توّجه بهدف رائع ضد الأرجنتين في الفوز 4/3 في دور الـ 16.

وفي ظل شكوك بشأن اللياقة البدنية لغابرييل سيدبي حصل بافارد، البالغ من العمر 22 عامًا، على مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب ديدييه ديشان.

رغم انتقاله من ليل إلى شتوتغارت مقابل 4 ملايين يورو فقط في 2016؛ إلا أنه بات مطلوبًا في أندية عدة منها توتنهام هوتسبير لكن يبدو أن بايرن ميونخ حسم الصفقة.

وقال موقع “SWR Sport” الألماني بافارد وافق على انضمامه إلى بايرن ميونخ في بداية موسم 2019/2020، مقابل نحو 31.2 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع شتوتغارت.

وتألق بافارد في مركز الظهير الأيمن لكن يمكنه أيضًا اللعب في وسط الملعب وقد سعى خلفه توتنهام ليكون بديلًا للبلجيكي توبي ألدريفيلد في حال انتقاله إلى مانشستر يونايتد الذي عرض 50 مليون دولار لكن توتنهام رفض العرض.