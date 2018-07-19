تشيلسي ومانشستر يونايتد في صراع للتعاقد مع فيدال من بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد، يستعدان للدخول في منافسة قوية لضم التشيلي أرتورو فيدال من بايرن ميونخ، في ظل تغير موقف الفريق الألماني واستعداده للتخلي عن اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وفشل تشيلسي سابقًا في التعاقد مع النجم الدولي التشيلي منذ كان في يوفنتوس، كما حاول ضمه من بايرن ميونخ خلال فترة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي يعرف اللاعب جيدًا.

ويطلب بايرن ميونخ مبلغ 31 مليون يورو للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يرغب بدوره في تجربة جديدة من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب تقارير إعلامية إيطالية فإن نابولي بدوره مهتم بالدولي التشيلي بحكم العلاقة الجيدة التي تربط المدرب كالو أنشيلوتي باللاعب.

وعلى بعد 3 أسابيع من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا فإن الفريقين الإنجليزيين لم يقوما بصفقات قوية رغم رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو في تعزيز صفوف فريقه، بينما لا يزال المدرب الجديد لتشيلسي الإيطالي ماوريسيو ساري لم يعقد أي صفقة جديدة.