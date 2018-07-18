فيديو يكشف عن الدور التحفيزي الذي لعبه بوغبا في قيادة فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018

كشفت الصحف الفرنسية عن الخطابات التحفيزية التي قالها الفرنسي بول بوغبا، نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، للاعبي منتخب الديوك، وذلك قبل مبارياتهم في بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا.

وفي فيلم وثائقي على قناة “TF1″، تم تسريب الخطبة الحماسية التي قالها بوغبا، لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل مواجهة دور الـ 16 أمام الأرجنتين، كما ذكرت شبكة سبورت ميديا إيست، أن بوغبا نجح في تحفيز لاعبي منتخب بلاده، قبل خوض نهائي المونديال أمام كرواتيا.

وقال بوغبا لزملائه في المنتخب قبل مباراة الأرجنتين: “نريد أن نرى بعض المحاربين في الميدان، لا أريد العودة إلى المنزل، لا زلنا نقيم في هذا الفندق، سنكون سعداء”.

وتابع: “أريد أن احتفل، علينا أن نموت في الميدان، نحن جميعًا سنقاتل أمام ميسي أو غير ميسي، كل ما يهمني أن نفوز بكأس العالم”.

????️ بول بوغبا في غرفة الملابس يشجع زملائه قبل مباراة فرنسا ضد الارجنتين في دور الـ 16 في كأس العالم في روسيا:

"ميسي، أو بدون ميسي، أنا سوف أقاتل بضرب كراتي …، لن نغادر إلى منزلنا، سوف نبقى في الفندق في البطولة، نأكل المعكرونة اللعينة، نحن قادمون للفوز بكأس العالم". pic.twitter.com/PuaObNAB7z — BAN Media (@BanNet_Media) July 17, 2018

أما قبل نهائي المونديال، فقد حفز بوغبا، رفاقه بقوله: “لا أريد أن أتحدث كثيرًا، كلنا نعرف أين نحن، كلنا نعرف ما نريد، نعرف الطريق الذي سلكناه، لدينا فقط 90 دقيقة، لا أعرف كم مباراة خضناها في حياتنا، ولكن هنا سيتغير كل شيء”.

وأردف: “القصة سوف تتغير، خسرنا مباراة نهائية في اليورو، ولكن لا زال لدينا نهائي آخر، اليوم نحن ننظر إلى بعضنا البعض ولا نسمح لفريق آخر، أن يأخذ ما هو لنا، لدينا 90 دقيقة لدخول التاريخ إلى الأبد، دعونا نذهب إلى الميدان كمحاربين، ثم أريد أن أرى دموع الفرحة”.

وتوج المنتخب الفرنسي، ببطولة كأس العالم عقب الفوز على كرواتيا، بنتيجة 4-2، الأحد الماضي، في المباراة النهائية.