احتفالات ضخمة بأفضل إنجاز لمنتخب كرواتيا في كأس العالم

احتشد أكثر من 300 ألف مشجع كرواتي يرتدون قمصان المنتخب الوطني المكونة من مربعات حمراء وبيضاء في شوارع العاصمة زغرب، الإثنين، للترحيب بعودة الفريق إلى الديار بعد تأهله لنهائي كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ورغم الخسارة 2/4 أمام فرنسا في النهائي، الأحد، في موسكو، حققت كرواتيا أفضل نتيجة لها في كأس العالم على الإطلاق وتجاوزت المركز الثالث الذي حصلت عليه في فرنسا عام 1998.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة “يوترني ليست” اليومية “خسروا النهائي لكن ربحوا العالم”.

وأدخل نجاح المنتخب الكرواتي في روسيا السعادة على الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان، والتي يبلغ تعداد سكانها حوالي 4 ملايين نسمة، وتم بث الاحتفالات على الهواء مباشرة في التلفزيون الرسمي منذ لحظة اقتراب الطائرة القادمة من موسكو من مطار زغرب.

وتكريمًا للمنتخب الوطني، صاحبت طائرة الفريق طائرتين مقاتلتين عقب دخول المجال الجوي الكرواتي. وعند الهبوط صنعت مدافع المياه قوسًا اجتازته الطائرة قبل أن يتم بسط سجادة حمراء ليسير عليها اللاعبون.

واستقل لاعبو الفريق حافلة مكشوفة باتجاه وسط المدينة عبر شوارع اكتظت بمئات الآلاف من الجماهير السعيدة. لكن بعد جولة استمرت 4 ساعات توقفت الحافلة قبل حوالي كيلومتر واحد من الساحة المركزية حيث لم تتمكن من اجتياز الحشود.

وانتظر أكثر من 100 ألف شخص لساعات في الساحة وهم يهتفون ويلوحون بلافتات الترحيب وأعلام كرواتيا.

وكانت إحدى هذه اللافتات موجهة إلى المهاجم آنتي ريبيتش وقالت “تزوجني يا ريبيتش”.

وقال روبرت بروزينتشكي لاعب وسط كرواتيا السابق والحاصل على المركز الثالث في كأس العالم 1998 خلال الاحتفال في وسط زغرب: “يجب استغلال هذه الفرصة من أجل تطوير البنية الأساسية لكرة القدم في البلاد ومحاولة أن نصبح أفضل”.