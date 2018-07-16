شاهد ما فعلته الأمطار الغزيرة في أحد ملاعب كأس العالم 2018 (صور)

تسببت أمطار غزيرة في أضرار بالغة بأحد الاستادات الروسية التي شيّدت حديثًا، من أجل كأس العالم لكرة القدم، بعد ختام البطولة في موسكو، أمس الأحد.

وأظهرت صور من مدينة فولجوجراد بجنوب البلاد انهيارًا صخريًا على حاجز ترابي بالقرب من الملعب، مما أدى إلى عدة ثقوب عميقة في الاستاد وتغطية أحد الأرصفة في الوحل بالكامل.

وقال متحدث باسم شركة (سبورت إن) الحكومية التي تشرف على بناء الاستادات: إن هناك تسريبات أيضًا داخل الاستاد قد تستغرق أسبوعًا لإصلاحها.

وبني استاد فولجوجراد آرينا، الذي يمكنه استيعاب 45 ألف مشجع، من أجل كأس العالم بتكلفة بلغت 16 مليار روبل (257 مليون دولار) وفقًا لبيانات على موقع الحكومة المحلية على الإنترنت.

ولعبت 8 فرق مباريات في دور المجموعات بكأس العالم في فولجوجراد، ومن بينها إنجلترا واليابان.

وقال متحدث باسم حكومة فولجوجراد وشركة (سبورت إن): إن الأمطار كانت غير عادية وتم التعامل مع الأمر باعتباره حالة طوارئ.

وأضاف المتحدث باسم (سبورت إن): “هذه الأمطار تحدث مرة واحدة كل 100 عام”.

ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعقيب من شركة سترويترانسجاز التي شيّدت الاستاد.