بلاتيني يعترف: تلاعبنا في قرعة مونديال 1998 وأبعدنا فرنسا عن البرازيل

اعترف الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بقيام اللجنة المنظمة لكأس العالم فرنسا 1998 بتوجيه قرعة البطولة لتجنب مواجهة أصحاب الأرض مع البرازيل إلا في المباراة النهائية.

وفي تصريحات لبلاتيني لإذاعة “فرانس بلو سبورت”، قال: “فرنسا والبرازيل، كان النهائي المطلوب، كان لا بد من العمل عليه لتحقيقه حتى لو بخدعة بسيطة”.

وأضاف: “وضعنا البرازيل في المجموعة الأولى، وفرنسا في الثالثة وبالتالي لا يمكن أن يتقابلا إلا في النهائي شرط تصدر كل منهما مجموعته، وهو ما حدث”.

واختتم تصريحه: “نحن لم نعمل 6 أعوام ولا نقوم بهذه الخدعة البسيطة، هل تعتقد أن من ينظم كأس العالم لا يقوم بمثل ذلك؟”.

وكان بلاتيني وقتها عضوًا في اللجنة المنظمة لمونديال فرنسا عام 1998، وتوّج به منتخب الديوك على حساب البرازيل في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

وعاقبت لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2015، الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بالإيقاف لمدة 8 سنوات عن ممارسة أي نشاط يرتبط بكرة القدم، سواء كان إداريًا، أو رياضيًا، أو من أي نوع، لتورطهما بـ”قضايا فساد”.

وبعدها تقدم الثنائي بلاتر وبلاتيني بطعون على قرار الإيقاف، لتخفض لجنة الطعون، في فبراير/ شباط 2016، العقوبة إلى 6 سنوات.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان بعدها تقليص عقوبة إيقاف بلاتيني من 6 إلى 4 أعوام بعد الطعن الذي تقدم به الأخير.