هاينكس: نسعى لإنهاء موسم بايرن ميونخ في التتويج بكأس ألمانيا

قال يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ، إن فريقه يسعى لإنهاء الموسم بالتتويج ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

جاءت تصريحات هاينكس قبل مباراة البايرن أمام اينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية للبطولة غدًا السبت.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أكد هاينكس أن فريقه على أتم الاستعداد للتتويج بثاني الألقاب في الموسم الحالي، بعدما نجح البافاري في التتويج بلقب الدوري المحلي (البوندسليغا).

وأضاف بقوله “أنا أتطلع لمباراة الغد، سيكون هناك الكثير من المشاعر، الملعب في برلين هو ويمبلي الألماني، من الرائع بالنسبة لي أن أذهب مع بايرن، مع لاعبي فريقي، نادرًا ما كان لدي علاقة مثل تلك مع أي فريق”.

وعن توماس مولر، قال هاينكس “مولر ليس في المؤتمر حتى نتمكن من الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، حيث إنه كثير الكلام”.

وتطرّق في حديثه عن الحارس مانويل نوير قائلًا “ليس لديه أي ألم على الإطلاق، هو في حالة بدنية عالية، ولديه كاريزما ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر”.

ويسعى بايرن ميونيخ إلى التتويج بلقب كأس ألمانيا للمرة التاسعة عشرة في تاريخه.