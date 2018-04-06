يوب هاينكس: لهذا السبب لن يحتفل بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني

أعلن يوب هاينكس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي بايرن ميونخ الألماني، أن الفريق لن يقيم احتفالات كبيرة إذا توج بلقب آخر للدوري الألماني (بوندسليغا) غدًا السبت، أمام أوغسبورغ؛ لأنهم يطاردون ألقابًا أخرى.

وقال هاينكس في مؤتمر صحافي: “يمكننا أن نحتفل عندما تكون هناك فرصة للسماح بكل شيء، ربما سنحصل على كأس من الشمبانيا، ولكن بعدها علينا أن نبدأ بالتركيز على المباريات المقبلة”.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الترتيب بفارق 17 نقطة عن شالكه أقرب ملاحقيه، وبالتأكيد سينتزع اللقب السادس على التوالي بفوزه على أوغسبورغ، ويمكنه أن يتوج باللقب في حال خسارته، إذا فشل شالكه في الفوز على هامبورغ.

وقال: “سنذهب إلى أوغسبورغ للفوز بالمباراة، وإذا فزنا سنكون أبطال الدوري الألماني، يمكننا أن نحتفل عندما ينتهي الموسم”.

ويلعب بايرن مباراة الإياب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية، الأربعاء المقبل، ولديه مباراة في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن بعدها بأسبوع.

ويسعى بايرن ميونخ للفوز بالثلاثية مثلما حدث ذلك في 2013، عندما كان يقود الفريق يوب هاينكس، الذي عاد لتدريب الفريق في سبتمبر (أيلول) بعدما اضطر أنشيلوتي للرحيل.

وقال هاينكس: “أعتقد أن الفريق والجهاز الفني تفاعل بشكل جيد للغاية مع تغيير المدرب، أن تصبح بطل ألمانيا سيكون هذا نجاحًا مبهرًا”.

وقال هاينكس، إنه طلب من مانويل نوير حارس المرمى وقائد الفريق واللاعبين المصابين الآخرين بالانضمام للفريق في رحلته المصيرية لأوغسبورغ؛ ليكونوا حاضرين إذا فاز الفريق بلقب الدوري.

وتتضمن قائمة المصابين: أرتورو فيدال وديفيد ألابا، وأيضًا كورنتين توليسو الذي لم يكتمل شفاؤه بنسبة 100%.