روبرتو مارتينيز يمدد عقده مع منتخب بلجيكا

توصل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم وروبرتو مارتينيز، لاتفاق حول تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني حتى العام 2020.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الجمعة، إن لديه ثقة في المدرب الإسباني، بعدما قاد منتخب بلجيكا للتأهل لكأس العالم بـ 9 انتصارات وتعادل وحيد في التصفيات.

وسيعلن مارتينيز، الذي سبق له تدريب إيفرتون الإنجليزي، تشكيلته المكونة من 23 لاعبًا لكأس العالم، يوم الإثنين.

وأضاف الاتحاد، أن العقد تم تمديده لعامين بالشروط نفسها التي كانت موجودة عند توقيعه في 2016، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن مارتينيز يحصل على مليون يورو (1.18 مليون دولار) في العام.

كما مدد مساعداه جريم جونز وريتشارد إيفانز عقديهما لمدة عامين.

ولم يشر الاتحاد البلجيكي إلى تييري هنري مهاجم منتخب فرنسا السابق، الذي كان يعمل مساعدًا أيضًا لمارتينيز.

ويلعب منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة في كأس العالم بجانب بنما وتونس وإنجلترا.