كومباني يريد قيادة منتخب بلجيكا للفوز بكأس العالم

لا يخشى فينسن كومباني قائد منتخب بلجيكا التعرض لانتكاسة جديدة قبل كأس العالم لكرة القدم، بعدما اُبتلي بالإصابات خلال مسيرته مع مانشستر سيتي.

ويثق المدافع البلجيكي في ظهوره بشكل رائع في النهائيات التي ستقام في روسيا.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “لدي شعور بأنني إذا شاركت في كأس العالم ستكون أفضل بطولة بالنسبة لي، أريد أن أكون الأفضل وسأستعد جيدًا وأود أن أنطلق بقوة منذ المباراة الأولى”.

وأضاف أن “هذه شخصيتي وأنتم تعرفونني، أنظر للإيجابيات دومًا وأخطط في ذهني للعب كل مباراة وكل دقيقة وسأذهب إلى روسيا بهدف التتويج بكأس العالم”.

وأعاقت كومباني (31 عامًا) إصابات متكررة في عضلات الفخذ الخلفية خلال السنوات الأخيرة، لكنه بدا في حالة جيدة منذ أن عاد لصفوف مانشستر سيتي الشهر الماضي.

ومن المتوقع مشاركة كومباني مع بلجيكا في مباراة ودية أمام السعودية في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل، بعدما غاب عن بطولة أوروبا 2016 وعن تصفيات كأس العالم.

وتابع: “قد يبدو أحيانًا أنني لا أتسم بالواقعية بعض الشيء لكنني أتعامل بإيجابية وعقلانية مع الإصابات، ربما لعبت عددًا قليلًا من الدقائق لكن قد أكون مستعدًا بدنيًا لكأس العالم”.

“لا زلت متحفزًا جدًا وسواء تلقيت المديح أو تعرضت للانتقاد سأحصل على حافز من هذا الأمر”.

“أشارك مع المنتخب منذ 15 عامًا ولا يزال الطموح يدفعني الى الأمام ولا أدري متى سأتوقف. عندما تكون مع الفريق كل هذه الفترة تجد أنه من الصعب اتخاذ قرار كهذا (التوقف)”.

وتنافس بلجيكا في مجموعة تضم إنجلترا وبنما وتونس في كأس العالم.