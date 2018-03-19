خبر سار لمنتخب السعودية قبل مواجهة بلجيكا

سيغيب تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، عن مباراة منتخب بلاده الودية أمام السعودية؛ بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وتلتقي السعودية، التي تأهلت لكأس العالم لأول مرة منذ 2006 والخامسة في تاريخها، مع أوكرانيا وديًا يوم 23 من الشهر الحالي، قبل الانتقال لمواجهة بلجيكا على أرضها بعدها بأربعة أيام.

وغاب حارس تشيلسي حتى عن مقاعد البدلاء خلال الفوز على ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف بعد وقت إضافي، يوم الأحد.

ورغم اعتماد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للنادي اللندني، على ويلي كاباييرو في حراسة المرمى، إلا أنه لم يضع كورتوا على مقاعد البدلاء وجلس بدلًا منه المخضرم إدواردو بديلًا لكاباييرو.

وقال الصحفي البلجيكي، كريستوف تيروير، بأن كورتوا يعاني من “إصابة في عضلات الفخذ الخلفية والأشعة التي خضع لها كشفت عن وجود بعض الأضرار في العضلات”.

وأكد كونتي بعد المباراة، أن الحارس البالغ عمره 26 عامًا، مصاب، قائلًا: “الأمر كان محسومًا؛ لأن كورتوا مصاب. كاباييرو خاض كل مباريات هذه البطولة وأدى مباريات جيدة”.

ومن المتوقع أن يغيب كورتوا عن مباراة بلجيكا الدولية الودية ضد السعودية، لكن مشجعي تشيلسي يشعرون بالقلق من احتمال غيابه عدة أسابيع، خاصة في ظل سعي الفريق لحسم موقعه بين المراكز الأربعة الأولى؛ لضمان التأهل لدوري الأبطال، الموسم المقبل.

وكانت هناك تكهنات بأن كورتوا غاب عن مباراة ليستر بسبب الثلاثية التي سكنت شباكه أمام برشلونة في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، خاصة هدفي ليونيل ميسي الذين سجلهما بين قدمي الحارس البلجيكي.

وتعرض كورتوا للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب هذين الهدفين، وتندرت عليه الجماهير وخرج عقب المباراة ليدافع عن نفسه.