مفاجآت في قائمة منتخب البرتغال لكأس العالم 2018 (صورة)

استغنى فرناندو سانتوس مدرب البرتغال عن نصف التشكيلة تقريبًا التي فازت بلقب بطولة أوروبا 2016، وأقرّ، اليوم الخميس، أنه عانى لاختيار القائمة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا والمؤلفة من 23 لاعبًا.

وكان المهاجم إدير، الذي سجل هدف التتويج ببطولة أوروبا 2016 أمام فرنسا، ضمن 10 لاعبين من تلك التشكيلة استبعدهم سانتوس اليوم.

واستبعد المدرب ثنائي الوسط آندريه غوميز وريناتو سانشيز والمهاجم ناني والمدافع أليسيو.

وتصدر كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال وأكثر لاعبيها مشاركة في مباريات دولية، تشكيلة منتخب بطل أوروبا الذي يواجه إسبانيا والمغرب وإيران في مجموعة صعبة بالنهائيات.

واعتمد سانتوس على ركائز ثابتة مثل الحارس روي باتريسيو والمدافع بيبي (35 عامًا) وبرونو ألفيس (36 عامًا) ولاعبي الوسط ويليام كارفاليو وجواو موتينيو والمهاجم ريكاردو كواريسما.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي: “لأنني محترف يجب أن أتخذ قرارات وأدرك أنها لن ترضي الجميع”.

“لكن على المستوى الشخصي يؤلمني ترك بعض اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أوروبا وآخرين خاضوا التصفيات وساعدوا الفريق، وهذا أمر صعب دائمًا بالنسبة لي”.

وأضاف: “لا يمكنني القول إن كانت هذه التشكيلة أقوى من التي فازت بلقب أوروبا، لكنني أثق تمامًا في هذه التشكيلة كما كنت عند اختيار القائمة السابقة”.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون)، وبيتو (جوستيبي)، وروي باتريسيو (سبورتنغ).

الدفاع: برونو ألفيس (رينغرز)، وسيدريك سواريس (ساوثهامبتون)، وجوزيه فونتي (داليان يفانغ)، وماريو روي (نابولي)، وبيبي (بشيكاش)، ورفائيل غيريرو (بروسيا دورتموند)، وريكاردو بيريرا (بورتو)، وروبن دياز (بنفيكا).

الوسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي)، وبرونو فرنانديز (سبورتنغ)، وجواو ماريو (ويستهام يونايتد)، وجواو موتينيو (موناكو)، ومانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو)، ووليام كارفاليو (سبورتنغ).

الهجوم: آندريه سيلفا (ميلان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، وجيلسون مارتينز (سبورتنغ)، وجونسالو جيديس (فالنسيا)، وريكاردو كواريسما (بشيكاش).