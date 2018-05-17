“داعش” يطلق تحذيرًا جديدًا ضد ميسي ورونالدو (صورة)

أصدر تنظيم داعش تهديدًا جديدًا ضد حياة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم في روسيا الشهر المقبل.

وأصدر التنظيم ملصقًا في أكتوبر الماضي يصور ميسي ونيمار منبطحين على الأرض، وكانت هناك أيضًا صور تم الإفراج عنها لميسي خلف القضبان مع تدفق الدماء من وجهه، بعد تهديده بالقتل في روسيا أثناء مشاركته في كأس العالم.

وأطلق تنظيم داعش تهديدًا وصورًا جديدة مع تحذير جاء فيه “ستمتلئ الأرض بدمكم”، وإلى جوار الصور شعار كأس العالم والصورة داخل ملعب واثنان ملثمان يحاولان قطع رقبتي ميسي ورونالدو.

وكذلك يُظهر ملصق آخر للتنظيم عبوة ناسفة في ملعب ومكتوبًا عليها: “كأس العالم روسيا 2018: الفوز سيكون لنا”.

وتنطلق كأس العالم الشهر المقبل في روسيا في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين بمشاركة 32 منتخبًا، وستقام المباراة النهائية على ملعب لوجنيكي في موسكو.